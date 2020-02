Thammy Miranda e Andressa Ferreira mostram primeiro Carnaval do filho, Bento

Este é o primeiro Carnaval de Bento Miranda, filho de Thammy Miranda, 37, com a modelo Andressa Ferreira, 31, e a mamãe decidiu dividir com seus seguidores do Instagram como está sendo o feriado da família. Na foto, publicada em sua conta, ela está com Thammy, que segura o bebê na cama dos dois.

Sobre a tranquilidade do feriado, que costuma ser de folia, Ferreira afirmou: "Meu melhor carnaval é assim! E o de vocês, como está?". Algumas seguidoras de Ferreira dividiram que também estão aproveitando o Carnaval para curtir os filhos.

"O meu está assim tbm... só que que sem a parte do marido... só as filhotas", escreveu uma fã, que foi respondida pela modelo com muitos corações. "O meu também, depois quetemos filhos, o carnaval é com eles. Família linda", registrou outra.

A família Miranda costuma declarar seu amor nas redes com frequência. Na sexta-feira (21), Thammy publicou foto com o rosto colado ao de Bento.

Andressa também já disse em sua conta que "nenhuma outra conquista é maior do que construir uma família cheia de amor e companheirismo e respeito, é entender que o que realmente importa na vida são as pessoas que amamos, e não as coisas que conquistamos".