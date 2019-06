Thammy Miranda e Andressa Ferreira esperam o 1º filho após inseminação nos EUA

Andressa Ferreira, 30, mulher do ator Thammy Miranda, 36, está grávida do primeiro filho após passar por um processo de inseminação artificial nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo blog de Léo Dias.

Desde outubro do ano passado o casal já vinha fazendo planos e Thammy chegou a dizer em conversa no canal da musa fitness Gabriela Pugliesi, que ele e Andressa queriam fazer o mesmo processo da atriz Karina Bacchi, 42, que usou um doador de sêmen internacional e teve o filho em Miami."Sempre quisemos ser pais, acho que chegou a hora. Tentei engravidar a Andressa, mas acho que ela tem algum problema", brincou Thammy no final do ano passado. O casal contou na ocasião que optou pela fertilização in vitro (FIV) em vez da adoção para "viver o momento" do nascimento. "Quero sentir como é estar grávida", diz Andressa.

Antes de começar o processo, o casal explicou que viajaria para Miami em janeiro deste ano para iniciar o processo de hormonização de Andressa, primeira etapa da FIV. Dois meses depois, retornaria aos EUA para a transferência embrionária. Já que os embriões ficariam dois meses congelados após a coleta dos óvulos e a fertilização.

Na sequência, só um dos embriões seriam inseridos no útero de Andressa –os outros continuariam congelados.

A última viagem do casal para Miami será para o nascimento. "Quereremos aumentar ainda mais a família um dia. Eu e Andressa crescemos com irmãos e gosto muito. É muito chato ser filho único", afirma Thammy na época. Os espermatozoides foram escolhidos de um banco de esperma americano. Ao contrário do Brasil, nos EUA é possível escolher um doador conhecendo suas características, como a cor dos olhos, do cabelo e até o grau de escolaridade e hobbies. O casal teria escolhido um doador com características físicas semelhantes às de Thammy.