Thammy Miranda compartilha vídeo dançando 'Conga' para comemorar permanência de Manu no BBB20

Thammy Miranda realizou uma transmissão ao vivo comemorando o resultado do paredão do BBB20 da última terça-feira (31). O artista havia prometido dançar 'Conga', música de sucesso da sua mãe Grecthen, caso a cantora Manu Gavassi continuasse no reality show.

O vídeo foi gravado pela esposa de Thammy, Andressa Miranda, com quem tem o filho Bento, de três meses. "Vou marcar minha sogra aqui. Nossa, tem rebolado aí hein?!", disse Andressa.

Além de Thammy, outros artistas reagiram ao resultado com bastante empolgação. Bruna Marquezine chorou em agradecimento aos fãs que votaram na permanência de Manu. Veja a repercussão dos famosos.