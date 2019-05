Thalita Rebouças participa de evento neste mês em Fortaleza sobre formas de relação com a leitura

Quais são os novos hábitos de leitura do século XXI? Um evento para pensar e discutir essa questão acontece no próximo dia 25 de maio, no Shopping Riomar Fortaleza, com a presença da escritora e jornalista Thalita Rebouças, autora de, entre outros títulos, “Fala sério, mãe!” e “Um Ano Inesquecível”.

Na programação do encontro – que integra a primeira edição do RedeLer - Leituras Conectadas, realizado pela SAS Plataforma de Educação – estão incluídas oficinas de roteiro para games na prática; estúdio “Eu Booktuber”, para gravação de vídeos de 60 segundos; lounges com tablets para leitura digital, entre outras atividades.

Tudo gratuito e aberto ao público, porém com vagas limitadas e inscrições realizadas somente pela internet.

Além de Thalita, que falará sobre leitura em tempos de redes sociais, participarão Tati Leite, youtuber do canal “Vá ler um livro”; Paulo Carvalho, podcaster da “Caixa de Histórias”; e o escritor Sidnei Oliveira, especialista na formação de mentores para o desenvolvimento de jovens potenciais.

Também estará presente Ademar Celodônio, diretor de Ensino e Inovações Educacionais do SAS, com painel sobre como educadores podem usar formatos digitais para engajar estudantes.

Serviço

Primeira edição do RedeLer. Dia 25 de maio, das 13h às 20h, na Praça de Eventos do Riomar Shopping Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu). Gratuito. Inscrições no site do evento.