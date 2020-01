Thais Fersoza faz festa surpresa para aniversário de Michel Teló

Michel Teló completa 39 anos nesta terça-feira (21), mas as comemorações já começaram na segunda (20) com uma festa surpresa organizada pela esposa Thais Fersoza.

O casal está em Orlando, nos Estados Unidos, com amigos e filhos. "Ela me pegou de surpresa! Chamou a turma toda e organizou aqui em Orlando. A gente estava vindo para a casa dos amigos e de repente escutei o grito de surpresa", contou o cantor nas redes sociais.

"Pensa em um ser humano especial, do coração bom, do olhar doce. Quanta admiração eu tenho por você, marido", publicou Thais como uma homenagem a Michel. "Mesmo não estando no Brasil foi tudo perfeito! Obrigada demais a todos que estiveram com a gente e a todos que me ajudaram a tornar a surpresa possível".

A festa, apesar de ter sido nos Estados Unidos, foi regada a churrasco e pizzas feitas na hora. A decoração que trazia tons de azul era composta ainda por uma faixa com os dizeres: "39 motivos para comemorar".