Teste seus conhecimentos sobre Harry Potter

O dia 31 de julho marca, em 2019, o aniversário de 39 anos do bruxo mais famoso do mundo: Harry Potter, personagem criado pela escritora britânica J. K. Rowling, que também completa 54 anos hoje.



Rowling teve a ideia de escrever a história em 1990, durante uma viagem de trem de Manchester para Londres. Em 1997, ela finalizou o primeiro dos sete livros da série, “Harry Potter e a Pedra Filosofal” e o último, “Harry Potter e as Relíquias da Morte”, em 2007. No ano passado, a saga bateu a marca de 500 milhões de livros vendidos em todo o mundo.

O "Mundo Bruxo", como é batizado o universo criado por Rowling, não se limita à saga original. Spin-offs, como a série “Animais Fantásticos” e a peça “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada” trazem elementos antes de Harry sequer nascer e outros que vão além da Segunda Guerra Bruxa, marco que finaliza a saga original.

Nascido em 1980, o bruxo que participou de diversas aventuras completa mais um ano e segue vivo na memória dos fãs pelo mundo. Para homenagear a saga e testar os Potterheads de plantão, o Diário do Nordeste preparou um quiz especial sobre o universo de Harry Potter. Confira: