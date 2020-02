Testamento de Gugu: veja as polêmicas e o que se sabe sobre a disputa pela herança do apresentador

A leitura do testamento de Gugu Liberato dividiu a família do apresentador. De um lado, a viúva Rose Di Matteo contesta ter direito a metade da fortuna, avaliada em cerca de R$ 1 bilhão. Do outro, a mãe, Maria do Céu Liberato, afirmou que eles não viviam em união estável, em entrevista ao Fantástico, neste domingo (2). Gugu morreu em 22 de novembro de 2019, nos EUA, após um acidente doméstico.

Desde então, Rose entrou com um pedido na Justiça para ser inventariante dos bens deixados por Gugu, com quem não foi casada oficialmente. De acordo com o advogado dela, Nelson Wilians, a viúva não está no testamento, de 2011, pois o casal não estava bem e ela estava com a saúde debilitada.

Após a leitura do testamento, Rose foi acompanhada do irmão, Gianfrancesco Di Matteo, do sobrinho, Eduardo Di Matteo, e do filho mais velho com Gugu, João Augusto, à casa do advogado. No entanto, a família Liberato afirma que o primogênito não tinha ciência de que estava sendo levado ao local e prestou queixa contra o tio e o primo.

Ainda de acordo com a defesa da família do apresentador, o irmão de Rose está morando na casa dos Estados Unidos, o que gerou incômodo em João Augusto e nas filhas gêmeas, Marina e Sofia.

O processo

Rose quer agora o reconhecimento de sua união estável com Gugu, com quem viveu por 19 anos. O casal teve três filhos, João Augusto e as gêmeas Marina e Sofia. "A meu ver e pelos documentos que eu tenho, não há menor condição de ser união estável", contrapôs o advogado Dilermando Cigagna Júnior em entrevista ao Fantástico.

Os advogados alegam ainda que eles não moravam na mesma casa. De acordo com Rose, em entrevista à colunista Mônica Bergamo, no Brasil, eles viviam em apartamentos diferentes pois Gugu gostava do silêncio. Eles somente conviviam sob o mesmo tempo na casa de Orlando.

No dia 24 de janeiro, a Justiça de São Paulo determinou que Rose deve receber pensão de R$ 100 mil por mês. A decisão do juiz da 9ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central da Capital do TJ-SP tem valor equivalente ao que foi destinado para a mãe do apresentador. "Ela obteve uma decisão, em primeira instância, que ainda não está no prazo de pagamento. Mas se a decisão for mantida, o pagamento será feito pelo espólio", afirmou um dos advogados da família Liberato ao Fantástico.

Em carta divulgada neste domingo (2), Rose conta sobre o desejo dela e do apresentador de construírem família. "Fomos muitos felizes durantes todos esses anos, principalmente nos últimos anos em que vivemos aqui nos Estados Unidos. Apesar da distância, a nossa casa aqui se tornou um lar mais sólido", afirmou.

Morte

Gugu Liberato faleceu aos 60 anos no dia 21 de novembro, em decorrência de um acidente doméstico. Ele despencou de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão, na casa de Orlando.

O apresentador ainda passou dois dias internado, mas os médicos constataram que não havia atividade cerebral.