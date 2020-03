Testamento de Chico Anysio é anulado por deixar um de seus filhos de fora

O testamento de Chico Anysio foi anulado por deixar de fora um de seus filhos, Lug de Paula, conhecido como Seu Boneco, personagem que interpretou na Escolinha do Professor Raimundo, segundo informou o colunista Leo Dias. A notícia foi confirmada pelos advogados de Malga Di Paula, viúva do humorista, em nota enviada à imprensa.

"Na qualidade de advogados de Malga Di Paula, informamos que o testamento de Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho (Chico Anysio) foi declarado nulo por sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Família da Barra da Tijuca sob o fundamento de que o testador dispôs da totalidade de seus bens, o que contrariou disposição do Código Civil. Apresentamos recurso de Embargos de Declaração para que o Juiz esclarecesse alguns pontos da decisão, principalmente no que se refere ao imóvel do Edifício Golden Royal, sobre o qual nossa cliente busca o reconhecimento de sua propriedade exclusiva. O recurso foi rejeitado, tendo sido aberto prazo para recorrer para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, prazo este que expirará no final da próxima semana", informaram os advogados Carlos Sanseverino e Denise Giardino.

Segunda a lei brasileira, uma pessoa não pode deserdar um filho e retirar a esposa da divisão de bens. Com a decisão, Malga busca ser reconhecida como única herdeira do apartamento onde reside.

Chico Anysio morreu em 2012, aos 80 anos. O patrimônio deixado pelo artista é de cerca de R$ 150 milhões.