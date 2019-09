Tércia Montenegro lança em Fortaleza livro “Em Plena Luz”

O aguardado novo livro de Tércia Montenegro ganha lançamento em Fortaleza neste sábado (28), às 15h, no Museu da Fotografia. "Em Plena Luz", segundo romance da escritora cearense, está disponível desde o dia 16 nas livrarias de todo o País, com trama sobre fugas e tentativas de salvação.

Na ocasião do lançamento, Tércia realizará uma fala sobre o processo de escrita do material, focando na temática “como a vida gera a ficção”.

“Existem muitas experiências pessoais em torno dos acontecimentos históricos que o livro relata, que eu, de fato, tive de primeira mão. O que há, então, de verdade e o que há de invenção na obra? Falarei sobre como aconteceu a construção disso”, explica.

A autora adianta ainda que algumas figuras integrantes do enredo também ganharão foco em seu relato.

Além disso, ela estará disponível para sessão de autógrafos logo após o diálogo com os presentes. A entrada no evento é franca.

Sintonia

Até o momento, Tércia conta que recebeu alguns feedbacks de leitores quanto ao conteúdo do novo livro. Todos sugerem uma sintonia entre ele e “Turismo para Cegos”, seu romance anterior.

“De fato, ele realmente nasce com um diálogo implícito com o ‘Turismo’, embora possa ser lido sem entrar numa parceria. Um livro não depende do outro”, resume.

A escritora, durante lançamento em Fortaleza, falará sobre como a vida gera a ficção Foto: Renato Parada

A bem da verdade, “Em Plena Luz” abraça simbologia avessa àquela de “Turismo para Cegos”. Enquanto este assume tom pessimista, aquele tem tons positivos, esperançosos, narrando a história da fotógrafa Lu. Ela parte da Capital cearense em direção a Paris fugindo de um relacionamento abusivo.

Lá, depara-se com um tipo de violência diferente da cidade natal – sobretudo a hostilidade cultural por ser estrangeira e os atentados terroristas de novembro de 2015, que assolam a metrópole francesa –, que a faz retornar de onde saiu e enfrentar novos dilemas.

Para Tércia, as discussões que o livro levanta devem servir de trampolim para fomentar novos debates e olhares.

“Espero que a conversa que teremos no lançamento seja a primeira de muitas”, torce.

Serviço

Lançamento do livro “Em Plena Luz” em Fortaleza

Dia 28 de setembro, às 15h, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545 - Varjota). Contato: (85) 3017-3661. Entrada franca.

Em Plena Luz

Tércia Montenegro

Companhia das Letras

2019, 160 páginas

R$ 69, 90