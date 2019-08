Terceiro filme da trilogia 'Para Todos os Garotos que Já Amei' já está em produção

Depois do sucesso "Para Todos os Garotos que Já Amei", na Netflix, a plataforma anunciou o lançamento de sua sequência e, agora, confirma que o terceiro longa já está em produção, segundo a revista Variety.

A história é inspirada na trilogia da escritora Jenny Han, 38, um fenômeno entre crianças e adolescentes dos Estados Unidos. O longa inspirado no segundo livro, "P.S. Ainda Amo Você" será lançado no dia 12 de fevereiro de 2020. O terceiro título, em produção, é "Agora e para Sempre".

A personagem principal é Lara Jean (Lana Condor), estudante de ensino médio que sempre sofreu em silêncio por todas as suas paixões. Desde a infância, Lara tinha como hábito escrever cartas de amor para esses garotos, descrevendo com detalhes o que sentia. E as deixou seladas e endereçadas em um baú.

Com a perda trágica, ainda criança, da mãe, a menina passa a viver mais próxima da irmã mais jovem Kitty (Anna Cathcart), que não se conforma com o fato de Lara não sair de casa. Eis que ela rouba o baú da irmã e coloca, escondida, todas as cartas no correio.

Alguns dias depois, os tais garotos começam a procurar Lara: alguns de um jeito positivo, outros nem tanto. E, entre desmaios e fugas, Lara acaba aprendendo muito sobre amor, perdão, lealdade e sobre o quanto é importante demonstrar melhor os seus sentimentos.

Descendente de orientais, a autora do livro fez questão de que as personagens de sua obra fossem retratadas por atrizes de origem asiática no filme. A personagem tem a mãe coreana, e a atriz principal é vietnamita.