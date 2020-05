Terceira temporada de 'The Handmaid's Tale' chega ao Globoplay na próxima semana

A série "The Handmaid's Tale" finalmente ganhou data para a estreia de sua terceira temporada no Globoplay. Segundo anúncio feito pela plataforma nesta quarta-feira (20), a nova etapa da história de June (Elizabeth Moss) será liberada para assinantes no dia 28 de maio.

A terceira e mais recente temporada da série chegou ao Brasil em agosto do ano passado na TV por assinatura, pelo Paramount Channel. No Globoplay, no entanto, estão disponíveis atualmente apenas as duas primeiras temporadas, ambas incluídas no cardápio da plataforma no ano passado.

Após recusar a chance de escapar de Gilead com sua filha recém-nascida, June decidirá nesta terceira temporada intensificar sua luta contra uma sociedade em que as mulheres são proibidas de ler e escrever, sendo forçadas à servidão.

O criador e produtor-executivo da série, Bruce Miller, já disse que não pretende fazer a audiência passar por tortura nessa nova temporada, após cenas de espancamento, enforcamento e estupro que o público acabou considerando pesadas durante a segunda temporada.

A terceira temporada estreou nos Estados Unidos no serviço de streaming Hulu em junho de 2019, e coincidiu com um momento em que as mulheres americanas, às vezes usando os marcantes trajes vermelhos e chapéus brancos da série, protestavam contra leis que restringem severamente o aborto.

O Hulu confirmou em julho passado a quarta temporada da série, que é inspirada no romance de Margaret Atwood, "O Conto da Aia", de 1985. O drama já venceu 11 prêmios Emmy, inclusive melhor drama em 2017, e dois Globos de Ouro.