Terceira temporada de "The Crown" ganha data de estreia e primeiro teaser

Uma das séries mais aclamadas da Netflix, "The Crown" estreia a terceira temporada na plataforma de streaming no dia 17 de novembro, conforme anúncio realizado nesta segunda-feira (12). Com a data, foi liberado também o primeiro teaser do novo ano, trazendo o rosto de Olivia Colman, atriz que interpretará a Rainha Elizabeth II, em substituição à Claire Foy.

Colman já é bastante conhecida no Reino Unido, especialmente pelos trabalhos na televisão, mas ganhou os olhos de todo o mundo recentemente, com "A Favorita" (2018), filme que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz.

Em "The Crown", ela se unirá a outros nomes de peso, como Helena Boham Carter, que interpretará a princesa Margareth; Tobias Menzies como o príncipe Phillipe; Jason Watkins como o Primeiro-ministro Harold Wilson, entre outros. Todo o elenco dos dois primeiros anos foram substituídos devido ao avanço temporal da série.

De acordo com a Netflix, a terceira temporada da série continuará contando a história da Família Real a partir de 1964, onde parou no ano anterior, e seguirá até pelo menos o fim dos anos 70. As duas primeiras temporadas estão disponíveis no serviço de streaming.