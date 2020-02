Terceira noite de Carnaval tem shows de Gilberto Gil e Chambinho do Acordeon

Em Fortaleza, a terceira noite da programação oficial do Ciclo Carnavalesco 2020 segue com atrações nos 10 polos.

Neste domingo (23), o Aterrinho da Praia de Iracema recebeu no palco Roberta Fiúza, Luxo da Aldeia, Os Transacionais. Fechando a noite, Gilberto Gil animou os foliões com sucessos como "Andar com Fé" e "Realce".

Público lota a Praia de Iracema Kid Junior

A foliona Beatriz Portela, 27, foi acompanhada dos amigos aproveitar a noite e o show do Gilberto Gil. "É o segundo ano consecutivo que passo aqui, está maravilhoso, muito organizado, iluminado", conta.

Já no Mercado dos Pinhões, a música ficou por conta do Grupo Nosso Samba - Canto da Razão, Chambinho do Acordeon e Superbanda.

Chambinho do Acordeon anima o público no Mercado dos Pinhões Kid Junior

Chambinho fez uma mescla de samba, frevo, forró. Além de prestar homenagens a Ednardo, Belchior e Fausto Nilo. "Foi muito bom, fui recebido com uma energia surreal, a gente fica com medo né porque eu venho da praia do forró, mas eu toquei quase 5 anos samba, então teve samba e mais", afirma.

A programação segue até terça-feira (25). Na segunda (24), no Aterrinho da Praia de Iracema tem show do Baiana System, Banda Dubaile, Pedro Falcão e Sertônica e Camaleões Selvagens. Fechando o Carnaval, no polo, tem o Bloco do Silva, Renno, Renato Black e Os Alfazemas.