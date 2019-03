Um dos projetos de maior alcance entre cineastas independentes, a terceira edição da Mostra Sesc de Cinema está com inscrições abertas até o dia 15 de abril. Profissionais do cinema autoral podem participar cadastrando produções no site dedicado ao evento.

As produções inscritas serão avaliadas por uma comissão formada por profissionais e especialistas da área de cultura. A seleção é feita por cada Estado, com recorte dos melhors filmes, estes exibidos em panoramas estaduais. O Panorama Nacional será composto por 32 filmes selecionados entre os melhores de cada região, além de sete obras infanto-juvenis.

Uma das grandes novidades deste ano é a possibilidade de inscrição de médias-metragens, além de curtas e longas. Os vencedores receberão prêmios de incentivo à produção, como forma de promover e renovar o circuito cinematográfico nacional. Os filmes infanto-juvenis são premiados com o contrato de licenciamento para exibição.

Serviço

III Mostra Sesc de Cinema

Inscrições de 13 de março a 15 de abril. Cadastro pelo site dedicado ao projeto. Contato: (85) 3452-9090/ 0800-275 5250