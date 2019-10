'Tenho certeza que vou seguir na música', diz Ana Ruth após final do The Voice Brasil

“A gente sempre acreditou nela. Deus fecha uma porta, mas abre outras. Acreditamos que ela terá muitas oportunidades, conseguirá contratos. Isso foi uma porta para o Brasil inteiro conhecer o trabalho dela".

A declaração é da estudante Cristina Ribeiro, que ajudou a cearense Ana Ruth a se inscrever no programa The Voice Brasil, que terminou na noite desta quinta-feira (3), tendo Tony Gordon como o grande campeão pelo time Teló. O paulista recebeu 36,62% dos votos.

Apesar da torcida pela representante de Juazeiro do Norte ter sido grande, inclusive com uma multidão lotando a Praça Padre Cícero para acompanhar a final do programa, não foi dessa vez que um cearense venceu mais uma edição do The Voice Brasil.

"Eu tenho certeza que vou seguir na música. Independente de tudo, me considero uma pessoa vencedora, lutadora. Eu agradeço por todo o carinho. O Nordeste me abraçou de uma maneira muito incrível e ver tudo isso acontecendo é algo muito lindo", disse Ana Ruth após o resultado final.

No palco do reality show musical, Ana Ruth escolheu homenagear sua técnica com a música “Pesadão”. A artista levantou a plateia. "Ela fez bem melhor", brincou IZA.

Multidão acompanhou atenta à final do programa em Juazeiro do Norte

Depois, cantando em dupla com Edyelle Brandão, Ana Ruth trouxe um pouco de rock'n'roll para o palco com a música “I Can´t Get No - Satisfaction”. A música dos Rolling Stones conquistou a galera e o dueto ganhou elogios de IZA.

De mãos dadas, sua família aguardou o esperado resultado e não escondeu a frustração com a vitória do cantor Tony Gordon, que recebeu 36,62% dos votos. “Ela (Ana Ruth) já é uma vencedora só de ter chegado até aqui”, resumiu sua mãe, Maria Aparecida.