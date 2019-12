Temperatura em novo bar de gelo de Fortaleza pode chegar a -15º

A mais nova atração da capital cearense é de 'bater os queixos'. O Diário do Nordeste foi conhecer com exclusividade o bar de gelo de Fortaleza, considerado o maior do mundo e com 50 tonelados de gelo.

Com estrutura 100% de gelo, a temperatura do bar pode chegar a -15º. Para suportar o clima glacial, os visitantes recebem equipamento com calças, botas e jaquetas apropriados.

Bar de gelo em Fortaleza Helene Santos

O local tem uma área de 320 m² e conta com esculturas de gelo feitas pelo italiano Alfonso Turatti e pela esposa Marli. São personagens de filmes, como Olaf, de Frozen, e Sid, de A Era do Gelo. Outra personalidade imortalizada pelas mãos do escultor é o músico Luiz Gonzaga.

Escultor Alfonso Turatti finaliza detalhes da escultura Helene Santos

Os assentos, mesas, copos e a própria estrutura do bar são feitos de gelo. Além disso, há queda de neve.

A inauguração para o público acontece nesta sexta-feira (6). Em 40 minutos, o visitante tem à disposição open bar de bebidas alcoólicas e não-alcoólicas. Entre as opções, caipiroskas, sex on the beach e piña colada.

O Icebar também conta com música ambiente e, em alguns dias, atrações musicais, como DJs.

Serviço

Icebar Fortaleza

Inauguração: sexta-feira, 6 de dezembro

Local: Piso L2 do Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu)

Funcionamento: todos os dias, de 13h à 1h

Ingressos: R$ 89,90