Tecidos fluidos e cordas marcam tendências do segundo dia do DFB Festival

O segundo dia de DFB Festival trouxe para as passarelas toques de regionalismo e do litoral. Nesta quinta-feira (16), a programação de desfiles seguiu celebrando marcas autorais da região Nordeste.

Entre o line-up, a marca do cearense Renan Saldanha apresentou a coleção Éolo SS-20, inspirada no deus grego dos ventos. As peças são compostas de tecidos fluidos, tons de amarelo, bege e branco. Para arrematar, aplicações de corda dão o toque final.

Com tecidos nobres, texturas plissadas e pinturas à mão, a coleção da Jangadeiro Têxtil em parceria com as estilistas Gisela Franck e Marina Bitu foi outro destaque da noite. Inspiradas no litoral cearense, as peças remetem à fluidez do clima e contam a história das mulheres dos jangadeiros.

Desfile da coleção da Jangadeiro Têxtil Camila Lima

Desfile da coleção da Jangadeiro Têxtil Camila Lima

Desfile da coleção da Jangadeiro Têxtil Camila Lima

Desfile da coleção da Jangadeiro Têxtil Camila Lima

A moda masculina de David Lee trouxe a coleção “Under the sun”. Representando o homem contemporâneo com roupas que vão desde a praia ao shopping. As peças trazem muitas listras, xadrez, estampas coloridas, tecidos finos e crochê. Entre o acervo, camisaria, macacões ao estilo jardineiro e mecânico e moletons.

Desfile da nova coleção do designer David Lee Camila Lima

Desfile da nova coleção do designer David Lee Camila Lima

Desfile da nova coleção do designer David Lee Camila Lima

Desfile da nova coleção do designer David Lee Camila Lima

A noite contou ainda com desfiles de ESC no palco do DFBeach Club, Cariri Visceral com Bruno Olly, Wagner Kallieno e Rendá de Camila Arraes, que contou inclusive com a apresentadora Niara Meireles desfilando.

Desfile da coleção da marca Rendá Camila Lima

Desfile da coleção da marca Rendá Camila Lima

Desfile da coleção da marca Rendá Camila Lima

Sustentabilidade

O ciclo de formações do Dragão Pensando Moda do dia apresentou uma palestra com André Carvalhal, diretor criativo da AHLMA, sobre sustentabilidade e o futuro da moda.

O escritor dividiu com o público um pouco da trajetória no mundo da moda e reflexões acerca dos impactos da produção têxtil no mundo. “A consciência das pessoas está se transformando e a cabe a quem produz pensar em novos caminhos”, argumentou.

Logo depois, Carvalhal dividiu a fala em uma mesa-redonda com os empresários cearenses Celina Hissa (Catarina Mina) e Renato Thomaz (Água de Coco).

O espaço conta ainda com a Reserva Sustentável, onde mais de 60 expositores de marcas autorais estão expostos para compra. Roupas, bolsas, cosméticos orgânicos e acessórios estão entre os produtos encontrados.

Música

Misturando moda e cultura no mesmo evento, o DFB trouxe nos dois palcos mais atrações. A música ficou por conta da Neon Party, do DJ Nicolas Abe, de Mel Mattos e Junú. No palco SESC, o ballet da Companhia Vera Passos fez apresentação.

O ponto alto da noite foi o show da MC Pocahontas. A funkeira agitou o público com um repertório animado que envolveu funk, swingueira e até forró.

Na sexta-feira (17) a banda Melim chega a Fortaleza. A programação do DFB Festival segue até sábado (18).