O Teatro São José abre inscrições para cursos gratuitos de música nas categorias “Canto Coral” e “Iniciação aos Instrumentos de Cordas – Violino, Viola de Arco, Violoncelo e Contrabaixo Acústico” até 9 de setembro. Estão disponíveis 80 vagas destinadas a jovens com idade entre 10 e 17 anos.

Para se inscrever os candidatos devem levar ao teatro os documentos RG e CPF, além de estarem acompanhados de um adulto responsável também com a devida documentação.

As aulas começam no dia do encerramento das inscrições, das 14h às 16h. “Iniciação aos Instrumentos de Cordas” tem aulas às segundas, quartas e sextas-feiras; “Canto Coral”, por sua vez, tem aulas às terças e quintas-feiras.

Serviço

Inscrições para os cursos de música “Canto Coral” e “Iniciação aos Instrumentos de Cordas”

Data: De segunda a sexta-feira, até 9 de setembro

Horário: das 8h às 17h

Local: Teatro São José

Endereço: Rua Rufino de Alencar, 299, Centro