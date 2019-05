Teatro na praça: espetáculo gratuito acontece em espaços públicos de Fortaleza

A partir de hoje, quatro praças de Fortaleza recebem a intervenção urbana “.de_en.con.tro/ce.rn” (Ponto de encontro), fruto da parceria entre o Grupo Bagaceira (CE) e os Clowns de Shakespeare (RN). As apresentações acontecem sempre às 16h, com acesso gratuito e classificação indicativa livre.

A ação performática vai acontecer ao mesmo tempo em Fortaleza e em Natal. A ideia é conectar os públicos das duas cidades durante as apresentações. Ao todo, são oito praças espalhadas pelas capitais cearense e potiguar que recebem as performances de forma simultânea e com interações de cena por meio virtual. O trabalho faz parte do projeto Conexão Nordeste, contemplado pelo “Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados 2018”.



A ideia da ação artística planejada pelos dois grupos é intervir na rotina das praças e abrir oportunidade para que esses atores externos também interfiram na obra, guiando a narrativa ao expor memórias afetivas com aquele espaço específico ou com praças de sua infância, por exemplo. “Ponto de Encontro” tem como objetivo, ainda, provocar pensamento sobre os conceitos de Centro e Periferia, fluxo e habitação.



União de coletivos

O Bagaceira e os Clowns são duas reconhecidas companhias teatrais de destaque nacional com trabalho continuado e trajetória consolidada. A relação entre os dois grupos surgiu há cerca de 15 anos quando ambos participavam do Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga (CE).

Em 2019, surge a oportunidade de realização deste ‘Ponto de Encontro’ em sala de ensaio, que transbordou para a rua, investigando territorialidade, teatralidades contemporâneas, memória e uso de espaços públicos a partir de conectividades reais e virtuais.

SERVIÇO

Grupos Bagaceira (CE) e Clowns de Shakespeare (RN) estreiam '.de_en.con.tro/ce.rn' (Ponto de encontro)

Maio - FORTALEZA



28/05: Praça do Ferreira, 16h

29/05: Praça Gentilândia, 16h

30/05: Praça do Polar, 17h

31/05: Praça Luíza Távora, 16h