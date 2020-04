Teatro Carlos Câmara (TCC) recebe projetos de ocupação até 30 de abril

Seguem abertas as inscrições para o "Edital de Ocupação Artística e Cultural Teatro Carlos Câmara 2020". Até 30 de abril, artistas, grupos, companhias e coletivos culturais de todo o Ceará podem enviar propostas de projeto.

Quem assumir a pauta do espaço vai organizar atividades de fomento à dinâmica de criação, produção, circulação, formação e fruição cultural. De acordo com o documento publicado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult CE), o período de ocupação é de nove meses, com início previsto para julho de 2020.

O edital contempla múltiplas linguagens artísticas e distintas manifestações culturais. O recurso advém do Tesouro Estadual no Programa 421 – Promoção e Desenvolvimento da Arte e Cultura Cearense. O aporte é de R$ 600 mil reais para pagamento do projeto selecionado.

Anos passados

O processo de ocupação artística e cultural do Teatro Carlos Câmara (TCC) começou em 2014, após lançamento de chamada pública para coletivos artísticos e culturais do Ceará.

A sequência das ocupações foram organizadas pelo Grupo Pavilhão da Magnólia (em 2014), Grupo de Teatro Novo em associação com a ATO Produções (2015), Grupo de Teatro Máquina (2016) e projeto “É O GERA” (2017).

Atualmente, o equipamento conta com a “Ocupação do Cariri a Fortaleza”. A ação é protagonizada pela Associação Movimentos e segue até maio de 2020.

"As Ocupações devem prosseguir, pois além de serem uma parceria das mais salutares entre o poder público e a sociedade civil organizada, traz para o Teatro Carlos Câmara (TCC), programações e públicos diversos e de qualidade, que beneficiam a comunidade do entorno do teatro, do bairro Centro onde o teatro está localizado, para alunos das diversas faixas etárias, e, enfim, para toda a população de Fortaleza e do Ceará, que admira e gosta de apreciar o que há de melhor na nossa arte e cultura", defende a Secult CE no texto do edital.

Serviço

Edital de Ocupação Artística e Cultural Teatro Carlos Câmara 2020. Inscrições até 30 de abril pelo site.

Tutorial para quem deseja se inscrever: aqui.