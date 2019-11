Teatro Carlos Câmara recebe a 'Ocupação Tradição – do Cariri à Fortaleza'

A partir de sexta-feira (29), o Teatro Carlos Câmara será ocupado pelo projeto "Ocupação Tradição – Do Cariri a Fortaleza". A iniciativa propõe um intercâmbio entre grupos e artistas da região do Cariri, Fortaleza e outros municípios do Estado. O público terá acesso gratuito a espetáculos de artes cênicas, concertos musicais e folguedos. Uma chance única do diálogo multicultural entre linguagens artísticas. A ocupação acontece nos próximos seis meses e tem a missão de fomentar e dinamizar o fazer cênico, estabelecendo conexões entre o erudito e o popular.

As atividades acontecem de terça a sábado. A programação foi organizada pela Associação Movimentos, instituição selecionada através do Edital de Chamamento Público para Seleção do Programa de Ocupação Artística e Cultural do Teatro Carlos Câmara – 2018. Participam 28 grupos artísticos de Fortaleza, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Crato, Russas, Itapipoca, Baturité, Aquiraz e Capistrano.

Encontro

Na sexta-feira (29), a partir das 18h, no hall, o Programa Canto Popular reúne as Mestras Cacique Pequena (da tribo Jenipapo Kanindé – Aquiraz), Mazé (Reisado do Cariri) e Mãe Zimá (Umbanda Brasileira – Fortaleza) em rituais, bênçãos e apresentações. Em seguida, sobe ao palco do teatro a Opereta Popular Canto de Reis, que conta com vários dos Tesouros Vivos da Cultura no elenco. Para encerrar a noite, haverá a Terreirada Cearense, com a Banda Cabaçal Irmãos Aniceto.

“A Ocupação Tradição é resistência, força e fé! Ampliando o diálogo entre a capital e interior, numa ação que compreende uma extensão de tempo onde o projeto traz a tradição do nosso Cariri traduzida em folguedos, Mestres e Mestras da cultura, a arte e a cultura amalgamada nesse templo Cariri. A força dos grupos do estado de diferentes linguagens e qualidades artísticas que representam não só a capital, mas o 'Brasil profundo' no dizer do grande ex-ministro Gilberto Gil. A Ocupação Tradição representa essa aproximação. É com muita satisfação que vamos realizar uma extensa programação para todos os gostos. Penso que tudo isso converge para potencializarmos, no dizer do nosso Secretário da Cultura Fabiano Piúba, a 'luz acesa” que o Ceará representa para o Nordeste', afirma em nota, Beth Fernandes, coordenadora da Ocupação.

É a primeira vez que uma instituição fora de Fortaleza ganha o edital de ocupação do Teatro Carlos Câmara. Originária de Juazeiro do Norte, a Associação Movimentos atua há sete anos na região do Cariri desenvolvendo projetos culturais e artísticos com foco em intercâmbios e trocas culturais.

Organização

Toda as atrações acontecem durante o horário comercial. A missão é fazer pensar, atuar e provocar a cultura de tradição na perspectiva de circularidade cultural, propondo um diálogo entre erudição e o popular, o tradicional e o moderno, nas manifestações culturais da sociedade.

A "Ocupação Tradição" está estruturada em três eixos que interlaçam linguagens e produtos artísticos e culturais:

"Cenação": voltada para as artes cênicas, que propõe um intercâmbio entre grupos locais e nacionais;

"Canto Popular": que une música e literatura, por onde ecoarão os sons e cantos dos Mestres da Cultura e de Repentistas, aliando performances a sons eruditos e populares;

"Tradição Integrada": que focará nos folguedos e seus rituais e levará a cultura popular tradicional para um diálogo com as linguagens da fotografia, artes visuais e audiovisual.

Programação:

18h: Programa Canto Popular – Mestras da Cultura do Ceará Cacique Pequena (da tribo Jenipapo Kanindé – Aquiraz), Mazé (Cariri) e Mãe Zimá (Umbanda Brasileira – Fortaleza)

19h: Opereta Popular Canto de Reis

20h30: Terreirada Cearense – Banda Cabaçal Irmãos Aniceto.