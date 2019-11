Taylor Swift quebra recorde no American Music Awards e leva prêmio de artista da década

"Desde o primeiro dia da minha carreira até hoje à noite, eu amo você de todo o coração", declarou Taylor Swift, 29, durante o seu discurso no American Music Awards 2019, que aconteceu neste domingo (11), em Los Angeles (EUA).

A cantora conquistou o maior prêmio da noite, o de Artista da Década, e conseguiu ultrapassar o recorde do icônico Michael Jackson -que ganhou 24 prêmios no total-, com os seus 29 AMAs. Sem mencionar o nome do cantor, Swift se emocionou ao agradecer os fãs por a acompanharem a tanto tempo. A norte-americana começou a fazer sucesso com o álbum "Fearless", lançado em 2008.

Swift também venceu as categorias de Álbum Pop Favorito com "Lover"; Artista do Ano; Artista Pop Favorita; Artista Adulto Contemporâneo e Melhor Videoclipe com "You Need to Calm Down".

Com mais de dez anos de carreira, Swift relembrou em seu discurso, o momento em que descobriu seu amor pela profissão. "Quando me apaixonei pela música, foi na mesma época que percebi como era maravilhoso um artista poder transcender tantos estágios e mudanças diferentes na vida das pessoas, e vocês me ensinaram essa possibilidade", disse a artista.

O prêmio de artista da década foi entregue por ninguém menos que Carole King, 77, que fez questão de elogiar Swift. "Não acredito que é ela [King] e vocês me deram esse prêmio. Meus pais estão aqui hoje à noite e eles ouviam Tapestry [música de King]. Quando eles tiveram meu irmão e eu, eles tocaram esses discos para nós", disse ela enquanto a imagem da sua mãe, Andrea Swift, chorava durante o discurso.

"Tudo que importa para mim são as memórias que tive com vocês, pessoal, com os fãs, ao longo dos anos. Tivemos momentos divertidos, incríveis e emocionantes juntos e que continue assim. Apenas obrigada, tenho muita sorte de fazer isso. Obrigada", finalizou Swift após se apresentar no palco da premiação com as cantoras Camilla Cabello e Halsey.

A cantora interpretou seus grandes sucessos como "Blank Space" e "Shake It Off", do seu primeiro disco pop, "1989", de 2014, e também cantou músicas do novo álbum "Lover", lançado em agosto deste ano.