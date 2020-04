Taylor Swift adia shows no Brasil para 2021; ainda não há previsão de novas datas

Nesta sexta-feira (17), Taylor Swift anunciou que os dois shows que faria em São Paulo em julho deste ano serão remarcados para 2021. No post publicado nos stories da cantora, o adiamento das apresentações é uma forma de prevenção contra o coronavírus.

Além dos shows no Brasil, a turnê “Lover” nos Estados Unidos também será remarcada para o ano que vem. As datas serão anunciadas ainda em 2020. Os ingressos já comprados terão validade para a nova apresentação.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (17) pelas redes sociais da cantora Reprodução / Instagram

Na legenda do comunicado, Taylor disse estar triste por cancelar os shows, mas sabe que tomou a decisão certa. “Por favor, fiquem saudáveis e a salvo. Eu vejo vocês no show o mais breve possível, mas agora o importante é se comprometer com a quarentena para o bem de todos nós”, desabafou.

Mais informações sobre os ingressos para os shows no Brasil vão ser divulgados em breve no site.