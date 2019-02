Tavito, compositor de "Casa no Campo", morre aos 71 anos em São Paulo

O compositor mineiro Tavito morreu aos 71 anos nesta terça-feira (26), em São Paulo. Ele fazia tratamento contra um câncer na língua.

Luís Otávio de Melo Carvalho era autor de canções como "Casa no Campo", eternizada na voz de Elis Regina. A composição é uma das parcerias com o músico Zé Rodrix. Tavito estrou na música em 1969 quando participou do Festival Universitário da TV Tupi defendendo a canção "Terça-Feira". Ele passou um período afastado dos palcos entre 1992 e meados dos anos 2000, quando se dedicou à publicidade na composição de jingles.

Amiga de Tavito, a cantora cearense Aparecida Silvino lamentou a morte do compositor que considera "um ser humano incrível". "Eu sinto muito, mas também sinto que agora ele é ainda mais música", disse a cantora que gravou "As fronteiras do amor", que ganhou do compositor.

Próximo dos integrantes do Clube da Esquina, Tavito formou a banda Som Imaginário, em 1979, para se apresentar com Milton Nascimento. Nomes como Wagner Tiso, Robertinho Silva, Luís Alves, Zé Rodrix, Frederyko e Laudir de Oliveira também integravam o conjunto.

Ao longo da carreira, produziu discos de artistas como Marcos Valle e Renato Teixeira, além de criar arranjos vocais para músicos como Roberto e Erasmo Carlos. Ele também acompanhou Vinícius de Moraes em apresentações em Belo Horizonte, em 1965.