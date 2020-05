Tatá Werneck se emociona ao falar da filha no programa de Fátima Bernardes

No programa Encontro com Fátima, na manhã desta sexta-feira (8), Tatá Werneck se emocionou e chorou ao falar sobre a filha, Clara Maria, fruto do seu relacionamento com o ator Rafael Vitti. "Se antes eu tinha mil objetivos na vida, depois dela eu só peço: 'Deus, eu só quero ter a oportunidade de ver a minha filha crescer", afirmou.

Ela também disse acreditar que pode ter tido depressão pós-parto. "Tudo se confundiu tanto com o que a gente está vivendo também [a pandemia do novo coronavírus]". Com a quarentena, a atriz contou que passou a dar valor para as coisas mais simples da vida, que é ter saúde, afeto, paz e segurança.

Tatá afirmou que teve muito medo em não poder proteger a filha com o agravamento da crise da doença no Brasil, e ressaltou a importância de todos fazerem a sua parte para que a doença possa ser controlada no país. "Se puder, fique em casa."

Ela relatou ainda que a filha é muito tranquila e a acha mais parecida fisicamente com Rafa. "Ela é a única pessoa bonita dessa família, ela destoa no Natal (...)", brincou.