Tatá Werneck retorna com Lady Night: "Primeira vez em que eu e minha filha trabalhamos juntas"

A apresentadora e humorista Tatá Werneck volta a partir desta segunda-feira (15) com a quarta temporada do Lady Night, no Multishow. A primeira entrevistada será a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes. Nesta edição serão apenas 11 convidados, número mais enxuto que a anterior, quando foram 25.

Grávida de seis meses, Werneck afirma que esta nova fase do programa foi um dos momentos mais importantes de sua vida, por marcar seu primeiro trabalho ao lado da filha. "Terei sempre esse registro dos dias em que trabalhei grávida e entendi um pouco mais da doação visceral que é ser mãe. Tornei real o que sempre achei que fosse mágica".

Werneck lembrou ainda das dificuldades enfrentadas durante as gravações, muitas delas tiveram que ser remarcadas. Ela chegou a passar mal 40 vezes em um único dia, muitas vezes durante a filmagem das entrevistas, quando teve a ajuda dos seus convidados. Larissa Manoela, por exemplo, ajudou a apresentadora em um desses episódios e ganhou a função de escolher o nome do nenê de Tatá.

A humorista Tatá Werneck sofre de hiperêmese gravídica, mesma complicação que atingiu a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, 37, e provoca náuseas intensas. Segundo a atriz, isso acarreta a queda de imunidade, de pressão e muito cansaço. Com as gravações encerradas, o plano dela repousar até dar à luz, que deve ocorrer em menos de três meses.

"Eu e o bebê fizemos o que pudemos e não desistimos. Minha cabeça estava diferente, eu me sinto cansada. Mas que bom que não desisti, porque está marcado para sempre a primeira vez em que eu e minha filha trabalhamos juntas", afirmou Tatá.

A gravidez de Tatá Werneck, como esperado, foi tema em vários momentos do programa FOTO: REPRODUÇÃO/ INSTAGRAM

A diretora do programa, Lilian Amarante, chamou esta temporada de "primeiro programa grávido da TV" e afirmou que a humorista ajudou a desconstruir a gravidez como um período em que tudo é perfeito. "Nessa fase nem tudo é lindo e a mulher é muito cobrada mesmo assim. Tem dores, enjoos, cansaços, dificuldades. Engravidamos todos junto com a Tatá. Foi uma temporada de desafios e muito hormônio".

Novidadades do Lady Night

A quarta temporada trará 11 episódios com as apresentadoras Fátima Bernardes e Ana Maria Braga, o cantor Lulu Santos, os atores Taís Araújo, Selton Mello, Deborah Secco, Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Chay Suede e Larissa Manoela, além do lutador de MMA José Aldo. Atualmente, a Globo exibe a terceira edição.

A gravidez, como esperado, foi tema em vários momentos, como um quiz entre casais sobre maternidade com Chay Suede e Laura Neiva de um lado e Werneck e Rafael Vitti de outro. Ou o novo quadro chamado de Responde rápido que eu tô grávida, em que o convidado é desafiado a responder a uma lista de perguntas com a maior agilidade possível.

Entre as novidades do programa estão também o quadro Empresário de Merda, no qual a apresentadora oferece duas opções ruins para o convidado escolher um; o É rúbrica ou rubrica, em que Werneck e seu entrevistado leem textos e vão mudando as emoções; e Porta-retrato, em que ela mostra fotos do convidado em diferentes situações e eles vão conversando sobre escolhas da vida.



Já o Entrevista com Especialista se mantém e traz com profissionais como uma doula, um padeiro, um paraquedista, um detetive, um motoqueiro, um velejador, um filósofo, um mestre cervejeiro e um Papai Noel.

O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 22h30, no Multishow. Os dois primeiros episódios da série já estão disponíveis no Multishow Play e no video on demand das operadoras de TV por assinatura. O primeiro deles estará também com sinal aberto para não assinantes por 30 dias.