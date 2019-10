Tatá Werneck publica vídeo e divulga nome da filha: Clara Maria

Tatá Werneck publicou nas redes sociais um vídeo do nascimento da filha e divulgou para os fãs na noite desta quinta-feira (24) o nome escolhido para a menina: Clara Maria.

No vídeo publicado nas redes sociais, Tatá mostra a primeira foto da família completa: ela, o bebê e Rafael Vitti, na sala de parto.

"Ganhei esse presente agora :) Rafa chorou pra caramba. Eu não estou expressando emoções porque doi pra kct essa cesariana. (Atenção: mulheres que não sentiram nada depois da cesariana serão bloqueadas)", brincou na legenda do vídeo. Poucos minutos após a publicação, no entanto, ela apagou o vídeo, que já tinha sido replicado por vários perfis no Instagram.

Clara Maria nasceu na manhã do dia 23 de outubro na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. A menina veio ao mundo por meio de parto cesárea. Rafael Vitti divulgou a primeira imagem da filha em seu perfil no Instagram.