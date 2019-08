Tatá Werneck, Leticia Colin e Marília Mendonça exibem barrigões no Criança Esperança

O show do Criança Esperança 2019 reuniu muitos famosos na noite desta segunda-feira (19), entre eles as grávidas: Tatá Werneck, Leticia Colin e Marília Mendonça.

Com mais de sete meses de gravidez, Tatá Werneck participou do programa ao lado do namorado Rafa Vitti atentendo às ligações para doações do público.

Tatá Werneck e Rafa Vitti estão grávidos da primeira filha Globo/Estevam Avellar

"Espero que eu consiga passar para a minha filha uma noção de responsabilidade, que o mundo que ela vive tem recursos finitos, que ela não pode usufruir de qualquer maneira", afirmou a apresentadora.

Outra gravidinha que marcou presença foi Leticia Colin. Esperando o primeiro filho com o marido Michel Melamed, a atriz divulgou a gestação em junho deste ano.

Nos bastidores do show, Leticia posou ao lado de Tatá que brincou: "As duas grávidas segurando a pélvis e nossos amores bebês".

Leticia Colin e Agatha Moreira nos bastidores do programa Globo/João Miguel Júnior

Grávida de um menino, Marília Mendonça foi uma das atrações da noite. A cantora espera o primeiro filho com Murilo Huff.

Marília foi clicada recebendo beijinho de Anitta na barriga.