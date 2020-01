Tatá Werneck estreia segunda temporada de Lady Night na Globo

Tatá Werneck continua de licença-maternidade para cuidar de sua filha Clara Maria, mas o público pode matar a saudade da apresentadora com a estreia da segunda temporada de ‘Lady Night’ na Globo, nesta quinta-feira (23).

Serão exibidos os melhores momentos da terceira e quarta temporadas do programa no Multishow. A convidada da estreia é Paolla Oliveira.

Passarão também pelo sofá de Tatá Werneck: Lázaro Ramos, Maraia & Maraísa, Caetano Veloso, Fernanda & Sorocaba, Isis Valverde, Chay Suede, Taís Araújo, Ana Maria Braga, Selton Mello, Fátima Bernardes, Larissa Manoela, entre outros convidados.

Sobre os desafios de gravar a temporada enquanto ainda estava grávida, a apresentadora revela que passou mal algumas vezes. "Escrever, gravar e editar o ‘Lady Night’ não é fácil. E eu faço tudo isso no programa. Passando mal, então... Eu gravava com um balde debaixo da mesa. E às vezes pensava 'não tenho condições de fazer isso hoje. Mas é o que mais quero fazer'”.

"Eu amo trabalhar e queria muito ter esse registro do primeiro momento com minha filha. E também mostrar o quanto é difícil para a mulher a gestação. Eu vomitava às vezes 30 vezes no dia. Minha memória estava diferente e estava sensível. Mas agora que deu tudo certo eu vejo que amei muito ter feito. Minha deusa vai ficar feliz quando crescer e assistir", disse.

O formato Talk Show do programa permite que Tatá tenha uma relação mais descontraída com os convidados. "Eu tenho curiosidades sobre as pessoas que acho que só consigo perguntar no ‘Lady Night’. Nem pessoalmente teria coragem. Eu amo pensar que teremos um encontro único e inusitado", revela a apresentadora.

‘Lady Night’ vai ao ar na Globo nas noites de quinta-feira, logo após o ‘Big Brother Brasil’. A produção tem a direção de Lilian Amarante.