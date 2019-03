A atriz e comediante Tatá Werneck está grávida de cinco semanas, de acordo com informações divulgadas na tarde desta sexta-feira (1) e confirmadas pela assessoria da artista.

Tatá e o pai do bebê, Rafael Vitti, estão juntos desde 2017. Em publicação feita em janeiro deste ano, Werneck agradeceu pelo período ao lado do ator, que atualmente está no ar na novela Verão 90.

"Dois anos que eu ganhei na loteria da vida em ter você como companheiro! Melhor pessoa do mundo todo. Coração gigante, me faz rir todos os dias, alegra minha vida, abusa da minha boa vontade e pede macarrão. Te amo!", escreveu ela, na época, no Instagram.

Até o momento, os dois não se pronunciaram através das redes sociais sobre a gravidez.