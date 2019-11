Tatá Werneck e Rafael Vitti comemoram um mês de vida da filha

View this post on Instagram

Minha neném, minha deusa, Clarex, Claruda, Clareira! Minha pequenininha❤️ Um mês que eu pensei em possibilidades para fugir do hospital com medo da cesariana e vc em 5 segundos me mostrou que tudo valeria a pena pra ter vc comigo! Eu te amo como não sabia que era possível amar alguém. Deusa da minha vida. DEUSA da minha vida toda! Um mês da minha Deusinha 😍❤️❤️🌹🙏🦋