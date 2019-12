Tatá Werneck e Rafael Vitti comemoram dois meses de vida da filha com festa do 'Chaves'

A atriz e apresentadora Tatá Werneck, juntamente com o companheiro dela, o também ator Rafael Vitti, comemorou nesta segunda-feira (23) o aniversário de dois meses de vida da filha do casal, a pequena Clara Maria, com uma festa temática do Chaves. A bebê também foi vestida de acordo com o tema da festa.

No Instagram, Werneck compartilhou um registro com a família. "E ontem minha deusa fez dois meses. E há 30 anos eu sonho em vestir minha filha de Chiquinha. E vestida assim vou ficar em casa. E levá-la na escola. Até ela entrar na justiça. Obrigada, amor da minha vida, Rafaell Vitti, porque você é impressionante", escreveu na legenda da foto.

Para a festa, Vitti se vestiu de Chaves com o mesmo figurino, usando camiseta e suspensório. Tatá Werneck amarrou o cabelo como a Chiquinha e colocou um óculos semelhante ao da personagem. A bebê Clara Maria usou um macacão que também representa o figurino da filha do Seu Madruga.