Tatá Werneck brinca com nome de sua filha: 'Maria, Mana ou Cora, ela ainda não tem quarto'

O casal de atores Tatá Werneck, 35, e Rafael Vitti, 23, não param de fazer piada com a dúvida em relação ao nome da filha que os dois terão. Werneck está grávida de seis meses.

"Faltam 3 meses pra chegada da Maria Teresa, Mana, Maria ou Cora", escreveu Werneck no Twitter. "Não fiz uma foto daquelas que fica pelada com a barriga, não tenho quarto ainda, não fiz curso nenhum e acabou o gás aqui de casa e tô sem água quente há dias. Mas me sinto preparada", brincou.

Tatá gravou a nova temporada do programa "Lady Night" durante a gravidez

No início do mês, no programa Altas Horas (Globo), Vitti falou que os dois são pessoas que têm dificuldade em decidir coisas e que o nome da filha é uma delas. Ele citou alguns exemplos que assustaram a plateia, como a possibilidade de a menina se chamar Fada. "Fada?", questionou a atriz Taís Araújo, que também participava do programa, com cara de espanto.

Na semana passada, pelo Instagram, Vitti publicou uma foto em uma cachoeira com a legenda. "Acho que foi nesse dia que a gente fez a Mana". E choveram comentários pedindo que ele confirmasse se esse será o nome da criança.