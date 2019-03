Tássia Camargo sofre infarto aos 58 anos em Portugal e está na UTI

Tássia Camargo, 58, sofreu um infarto no fim de semana e está internada na UTI de um hospital em Portugal, onde ela mora. Nesta terça-feira (19), em mensagem publicada em seu Instagram, a atriz tranquiliza os fãs e afirma que passou por alguns procedimentos, mas está em recuperação

O texto, que é assinado pela assessoria de imprensa da atriz, vem acompanhado de uma foto de Tássia no hospital ao lado da equipe médica que a atendeu.



"Gostaria de agradecer imensamente o carinho de vocês. Estou de repouso, na UTI, após um infarto no último fim de semana. Passei por alguns procedimentos e agora tudo está melhor. Infelizmente, por recomendação dessa equipe (malta, como se diz aqui em Portugal) maravilhosa que me atendeu, estou me recuperando e não posso falar nem atender ligações. Por isso não tenho dado retorno a todos. Mas estou bem e tendo novidades avisarei vocês. Um beijo no coração de cada um", escreveu.



Um dia antes, na segunda (17), a atriz publicou a frase: "Nunca tive medo. Hoje estou. Coração em risco. Torçam por mim."



Tássia mora em Portugal desde 2017. Ela fez várias novelas na Globo, como "Anjo de Mim" (1996) e "O Cravo e a Rosa" (2000), que será reprisada pelo canal Viva a partir da próxima segunda-feira (25).



Apoiadora histórica do PT, a atriz já se envolveu em algumas polêmicas com outros artistas por suas posições políticas. Em 2017, ela publicou um vídeo em seu Facebook criticando Regina Duarte e Luana Piovani. Na ocasião, Piovani tinha atacado o ex-presidente Lula pelos comentários que ele fez no velório de sua mulher, Marisa Letícia (1950-2017).



"Você, Luana querida, é tão talentosa, tão bonita. Cuidado com o que você fala, porque você não sabe o que é um casamento de 40 anos. Você não passou o que a dona Marisa passou. Não fala besteira, tá parecendo que é para se promover, o que você não precisa, porque você é inteligente", disse a atriz.



Ela também falou de Regina Duarte. "Por favor, não vire uma Regina Duarte. Ela trabalha há anos, ganhando muita grana parada. Ela sempre usou ponto, nunca decorou. Era ótima, agora está canastra", disse Tássia.