Taís Lopes recebe homenagem de colegas da TV Verdes Mares

Algumas horas antes da participação da cearense Taís Lopes na bancada do Jornal Nacional, a expectativa da equipe que a acompanha todos os dias no Bom Dia CE, telejornal da manhã na TV Verdes Mares, parece ser tão grande quanto a da própria apresentadora. Taís e Thiago Rogeh, do Jornal Anhanguera 1ª edição, da afiliada da Globo em Tocantins, participam do programa jornalístico da Globo neste sábado (19), em mais uma semana do rodízio de apresentadores, parte da comemoração dos 50 anos do JN.

Para Leal Mota Filho, com quem Taís divide a apresentação do jornal das manhãs, a relação com a jornalista começou ainda na reportagem cotidiana e se extendeu. "Quando voltei para a televisão, ainda 2013, foi a época da contratação dela. Logo no início ela saía para as reportagens comigo. Saía para acompanhar, ver como a gente fazia na rua", explica. Desde então, os dois passaram ao 'Bom Dia' como repórteres e há cerca de cinco anos assumiram a apresentação. Hoje em dia, ele acredita que a parceria frutificou com "o convívio, contato e entrosamento".

Sobre a oportunidade de ir ao Jornal Nacional, Leal é mais um dos que acreditam no potencial de Taís. "É um momento muito especial para ela, claro, mas também para nós que acompanhamos a carreira desde o início, que estamos lado a lado. E também para o Ceará, né? É o nosso estado sendo representado e como se fosse o ápice da história dela como jornalista até agora", finaliza.

Adriana de Castro e Larissa Sousa são produtoras do Bom Dia CE, mas foram além dos espaços da redação e se tornaram amigas próximas. "A Taís é uma profissional super proativa, que chega e vai atrás, não chega só para apresentar o jornal. Ela é bem envolvida com o "fazer" do Bom Dia", comenta Adriana. Para Larissa, a espera se justifica pela competência. "Uma das coisas que mais acho bonito nela é a questão da humildade. Isso mostra muita segurança nas coisas que ela faz", diz.

Já para Lívia Baral, repórter do Sistema Verdes Mares, o momento é de pensar também no futuro. Das participações juntas no programa Destaque VM à amizade, as duas compartilham a rotina na redação e os momentos fora dela, como em viagens.

"Acredito que ela está levando um pedacinho de cada um de nós e a gente acaba sentindo também essa oportunidade. Essa experiência vai ser muito boa para ela, vai ser uma alavanca para esse crescimento profissional também. Desejo todo sucesso do mundo e estamos na torcida".

Luiz Esteves, apresentador do CETV 1ª edição, também foi outro que parebenizou Taís e deixou um recado para deixar clara toda a animação da equipe na televisão.

Celebração

A participação de Taís no Jornal Nacional acontece por conta das comemorações dos 50 anos da atração. Até o fim do próximo mês, um total de 27 jornalistas terão se apresentado na bancada que é ocupada diariamente por William Bonner e Renata Vasconcelos.

Outro momento da comemoração foi ao ar com a exibição da série "JN 50 Anos", com as recordações de passagens de outros profissionais na história do telejornal. Além disso, o livro "Jornal Nacional: 50 anos de telejornalismo" foi publicado com os fatos mais relevantes da história mundial desde 1º de setembro de 1969.