Taís Lopes no JN vira um dos assuntos mais comentados no Twitter, e internautas vibram

A participação da jornalista Taís Lopes na bancada do Jornal Nacional, movimentou as redes sociais, na noite deste sábado (18). Ela esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Centenas de mensagens de apoio e de reconhecimento pela performance na bancada do telejornal se multiplicaram na internet. "Parabéns! Representou da melhor forma, com o jeitinho cearense e acolhedor de sempre", escreveu um seguidor. "Como bom cearense que sou, eu te digo: Taís Lopes, você se garantiu", disse outro.

Telespectadores de outros estados do país também se manifestaram sobre a participação da cearense. "Meus parabéns, sou de Manaus, achei você uma ótima apresentadora, plena", disse uma seguidora.

Seminaristas da Arquidiocese de Fortaleza se reuniram para acomapanhar o Jornal Nacional desta noite e parabenizaram a jornalista.

