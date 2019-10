Taís Lopes agradece mensagens de carinho após apresentação no Jornal Nacional

A apresentadora Taís Lopes agradeceu a participação na bancada no Jornal Nacional por meio de uma publicação no Instagram. A cearense, que compartilhou a apresentação do programa jornalístico no último sábado (19) com o mineiro Thiago Rogeh, afirmou ter aprendido bastante com a experiência. Os dois fizeram parte da série comemorativa dos 50 anos do telejornal, na qual diversos apresentadores do país passaram pela mesma redação.

"Demorei, mas cheguei pra registrar esse momento único! Nessa semana, eu chorei, sorri, agradeci, lamentei, superei, desafiei, errei, acertei e, acima de tudo, APRENDI! Os últimos dias foram de muito aprendizado e superação. Uma coisa eu posso dizer: dei o melhor de mim e curti cada segundo dessa oportunidade", escreveu Taís no domingo (20). De férias do Bom Dia CE, jornal das manhãs da TV Verdes Mares, Taís chegou aos Estúdios Globo ainda na quarta-feira (16), onde recebeu, ao lado de Thiago, instruções de William Bonner, apresentador e editor-chefe do JN.

"Quando que eu ia imaginar que sentaria na bancada mais assistida do país? É a prova de que nada é impossível! Nada é por acaso. Acredite. Com certeza foi o “boa noite” mais feliz da minha vida! Muito OBRIGADA por tantas mensagens lindas! Não vou cansar de agradecer! Aos apresentadores do projeto #JN50ANOS que ainda virão, boa sorte e vai ser sucesso!", completou na postagem de agradecimento.

Após o período de férias, Taís Lopes volta à apresentação do Bom Dia CE na primeira semana de novembro.