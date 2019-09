Taís Araújo revela que cuida para que filhos não tenham a 'educação machista'

A atriz Taís Araújo, 40, celebra, entre idas e vindas, 15 anos de união com o também ator Lázaro Ramos, 40. À revista Marie Claire, ela deu detalhes sobre como é sua relação com ele e contou que não há segredos para ter felicidade no amor. Com Lázaro, Taís tem dois filhos: João Vicente, 8, e Maria Antonia, 4. No cuidado com os filhos, a atriz diz que faz de tudo para que eles não tenham a mesma educação que ela teve.

"Tenho dois filhos, um menino e uma menina. Óbvio que me preocupo com a educação deles, mas o que me preocupa ainda mais sou eu, por causa da educação que tive. Preciso ficar atenta comigo mesma para não repetir a educação machista que tive. Presto bastante atenção como vou me relacionar com eles, para que entendam que uma sociedade bacana para os dois é uma que tenha equidade entre eles", revelou.

Tais Araújo e Lázaro Ramos em raro registro ao lado filhos e do casal Regina Casé e Estevão Ciavatta Foto: Reprodução Instagram

A atriz será uma das protagonistas da próxima novela das 21h da Globo, "Amor de Mãe", que estreia em 25 de novembro, dia do aniversário da atriz. Além disso, ela volta para a nova temporada de Popstar como apresentadora, no final de outubro. Os dois projetos deverão ser tocados em paralelo.

Casamento duradouro

Para manter a união com Lázaro Ramos,Taís revela tentar adotar uma estratégia aprendidada com amigos. "Não tem segredo ou uma fórmula certeira para um relacionamento. Mas, quando casamos, uma pessoa me disse algo que eu levo para a vida: focar na qualidade do outro. E é isso que estamos fazendo ao longo desses anos. Focamos na qualidade e não nos defeitos", revela.