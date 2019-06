Tais Araújo faz selfie com Viola Davis e assiste à premiação com Denzel Washington

A americana Viola Davis, 53, da série "How to Get Away With Murder" e vencedora do Oscar de melhor atriz por "Um Limite Entre Nós" tem, agora, algo em comum com a atriz Tais Araújo, 40. As duas compartilham a mesma foto, juntas, no perfil do Instagram.

Segundo Davis, elas têm muito mais em comum e chamou Tais de "minha irmã brasileira", elogiando o trabalho dela. "Amo sua autenticidade e o seu talento!"

A brasileira comemorou o encontro: "Sim. Foi maravilhoso! Talvez um dos momentos mais importantes da minha vida. Ter esse tempo com vocês e conversar sobre a vida de mãe, atriz, produtora...foi demais!

Araújo conheceu a americana e o marido dela, o também ator Julius Tennon, 65. Em Los Angeles, Araújo foi uma das convidadas da premiação AFI Life Achievement Awards, que premia personalidades por sua contribuição à indústria cinematográfica americana.

O homenageado da noite foi Denzel Washington, e uma das apresentadoras era Beyoncé. Taís Araújo gravou cada momento com as legendas: "Morri, Brazil". Afinal, não é todo dia que se cruza com astros internacionais.

O look

Vestido Emilio Pucci tem valor sob consulta

O vestido da marca Emilio Pucci escolhido por Tais Araújo, que teve styling de Rita Lazzarotti, é todo em seda, com paetês bordados da gola às mangas, descendo pela saia plissada, que graças ao trabalho dos bordados, dá um movimento especial à peça. Seu valor é sob consulta.