Tais Araújo compartilha imagem da irmã, médica do SUS, e homenageia todos os profissionais da saúde

Tais Araujo usou seu perfil no Instagram para homenagear os profissionais da saúde que estão atuando no combate ao coronavírus. A atriz compartilhou uma imagem da sua irmã Claudia Araujo, que é médica em Brasília. Na publicação, Tais relatou que se emocionou com a conversa entre ela e Claudia.

"Essa aí de óculos é minha irmã, doutora Claudia Araujo Bottino, ginecologista e obstetra. Tem um consultório em Brasília e também trabalha no SUS, num hospital público, na capital do nosso País. Ela, junto com todos os médicos, enfermeiros, os profissionais da limpeza e todos os que atendem aos hospitais, está no front, combatendo a pandemia de frente", escreveu.

A atriz afirmou que a imagem foi enviada pela irmã como um símbolo de esperança e também homenageou todos os profissionais essenciais que não podem parar suas atividades por conta da pandemia. "Deixo aqui meu respeito aos profissionais que estão nas ruas, seja nos mercados, nas farmácias, no volante, nas entregas, na segurança, nos hospitais. Deixo meu respeito aos garis, aos jornalistas", disse.

Tais também escreveu que ora diariamente pelo fim da pandemia do novo coronavírus. "Rezo muitas vezes por dia pra que tudo passe e que consigamos preservar o maior número de vidas possível. A todos vcs, profissionais que estão no front, todo meu respeito e gratidão", finalizou.