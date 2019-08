Susana Vieira diz que não existe cura para sua leucemia: 'Conviver pelo resto da vida'

A atriz Susana Vieira, 77, já está na expectativa para apresentar ao público a sua nova personagem na TV. Trata-se de Emília, papel em "Éramos Seis" que já foi interpretado por Nathalia Timberg na versão dos anos 1990.

Esse será o primeiro trabalho inédito da atriz após ela revelar que tem leucemia. Susana Vieira contou em novembro de 2018 que sofre com a doença há quatro anos.

Ela revela que terá de conviver com isso para sempre. "Quando descobri que estava com leucemia, descobri também que não existe cura para o tipo de leucemia que eu tenho. Ela é crônica. Vou conviver com essa doença pelo resto da minha vida. Foi o que mais me assustou, porque eu me perguntei como trabalharia fraca daquela maneira", disse em entrevista ao UOL.

A atriz contou também que o filho dela ficou com medo de perder a mãe, mas que ela se manteve forte. "Meu corpo reagiu bem também porque eu tinha saúde. Mas o estado de espírito foi importante. Descobri que não tinha raiva de Deus, não pedi a ele para me curar. Então eu aceitei. Comecei a ficar alegre, a me sentir feliz mesmo sem trabalhar."

Quando revelou em rede nacional que era portadora da doença, no Fantástico, Susana Vieira contou quais eram os momentos mais difíceis.

"Tiveram que trocar fralda em mim, porque eu não podia me levantar. Quando eu me vi tão exibida, tão vaidosa, tão dona de mim, tão senhora do destino, rainha da bateria, a bailarina do Theatro Municipal, com uma enfermeira tendo que trocar a minha fralda, porque eu não podia me levantar, isso foi muito pesado."