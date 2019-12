Susana Vieira confunde Otávio Müller com Leandro Hassum: 'Coitado'

Susana Vieira está divertindo a internet nesta terça-feira (3) por ter confundido Otávio Müller com Leandro Hassum. A atriz cometeu a gafe em um vídeo de bastidores produzido pela Globo sobre a vinheta de fim de ano da emissora.

"Eu estou obedecendo às ordens não dele... é do Hassum", disse Susana apontando para Müller, enquanto abraçava Fábio Assunção.

Otávio Müller, então, diz: "Eu não sou o Hassum. Ele nem é mais da Globo. Ele não está mais aqui". Surpresa, a artista fala que errou o nome e comenta a notícia antiga: "Mentira que ele mudou de canal? Coitado."

Hassum apresenta o programa 'Tá Pago' no canal TNT e, rindo, compartilhou o vídeo de Susana Vieira no Twitter. "Susana me confundiu com quem? Fábio Assunção ou Otávio Müller? (risos)", questionou confuso, já que ambos os atores estavam próximos. "Susana Vieira, te amo. Coitados (risos)".

Fábio Assunção também publicou a gafe. "Susana Vieira, impagável", escreveu em tom bem-humorado.