Suposto namorado de Gugu entra na disputa por parte da herança do apresentador

Em mais um capítulo do embate sobre a herança deixada por Gugu Liberato, o suposto namorado do apresentador, o chef Thiago Salvatico, decidiu contratar um escritório de advocacia para tentar pleitear o direito de estar no inventário deixado por Gugu. A informação foi publicada pelas colunistas Sonia Racy e Marcela Paes, do Estadão.

"Thiago foi sim companheiro de Gugu", confirmou a advogada Patrícia Saggioro Leal, que vai representá-lo no processo. Ela não repassou detalhes sobre a ação em andamento, nem sobre o que o chef estaria pedindo.

Thiago mora fora do Brasil e, segundo fontes, estava em uma relação estável com Gugu há oito anos, tendo feito várias viagens com ele pelo mundo.

Até então, a viúva de Gugu, Rose Míriam, está em disputa contra os três filhos que teve com o apresentador por direito à herança de R$ 1 bilhão. Gugu morreu em um acidente na própria casa nos Estados Unidos em novembro de 2019.