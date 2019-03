"Stranger Things": trailer da terceira temporada é divulgado; assista

A Netflix lançou nesta quarta-feira (20) o trailer da terceira temporada de "Stranger Things", trazendo de volta o grupo de adolescentes liderado pela poderosa Eleven (Millie Bobby Brown). A estreia está marcada para 4 de julho na Netflix.

A prévia confirma que a ação se passa em 1985, um ano depois dos acontecimentos da segunda temporada. Enquanto navegam relacionamentos cada vez mais complicados em sua adolescência, o grupo formado por Eleven, Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLoughlin) e Max (Sadie Sink) precisa enfrentar novas ameaças sobrenaturais.

O trailer, que tem como trilha as músicas "Home Sweet Home", do Mötley Crüe, e "Baba O'Riley", do The Who, ainda traz cenas mostrando a amizade recém-estabelecida de Max (Sadie Sink) e Eleven e a participação da estreante Maya Hawke, filha do casal de atores Ethan Hawke ("Boyhood") e Uma Thurman ("Kill Bill").

Confira o trailer da terceira temporada de "Stranger Things":