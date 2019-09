'Stranger Things' ganha nova temporada e Netflix assina contrato com os criadores

A série "Stranger Things", da Netflix, foi renovada para uma quarta temporada. A gigante do streaming também assinou um acordo com os irmãos Duffers, criadores e showrunners da série, para o desenvolvimento de outros seriados e filmes "por vários anos".

A série destaca referências à cultura pop da década de 1980 e parece ter lançado uma tendência no mercado com produções com a mesma estética.

A terceira temporada foi ao ar em 4 de julho e, além dos monstros habituais, o grupo de amigos da cidade fictícia de Hawkins precisou lidar com os desafios da adolescência e a abertura de um novo shopping que ameaçava os comerciantes locais.

"Mal podemos esperar para contar muitas outras histórias juntos - começando, é claro, com uma viagem de volta ao Mundo Invertido", anunciaram os gêmeos Duffers. A data de estreia ainda não foi divulgada, mas o vídeo do anúncio adianta: "Não estamos mais em Hawking".