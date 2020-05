Sthefany Brito anuncia que está grávida do primeiro filho

Sthefany Brito usou as redes sociais no Dia das Mães, último domingo (10), para anunciar que está grávida do primeiro filho. O bebê é fruto da relação da atriz com o marido, Igor Raschkovscky.

A novidade foi publicada com uma foto dos dois cachorros do casal ao lado de um par de sapatinhos de bebê. "London e Montininho foram promovidos a irmãos mais velhos e eu (nem acredito) vou ser mamãe! Estamos grávidos!!", escreveu.

Sthefany compartilhou a foto dos seus cachorros ao lado de um sapatinho de bebê para contar as novidades aos fãs Reprodução/Instagram

A atriz também compartilhou o desejo de ser pelo menos 10% do que sua mãe, Sandra, foi para ela e seu irmão, Kaiky Brito. "E nesse dia das mães, (meu primeiro com baby no forninho) só desejo ser 1/10 da mãe que dona Sandra foi e é pra gente! Mãe, obrigada por tudo e mais do q nunca obrigada por estar vivendo junto comigo esse momento tão mágico", disse.

Sthefany e Igor reataram o casamento em abril, após meses de separação. O casal oficializou a união em agosto de 2018 na Itália, na região da Toscana. O anúncio do término foi realizado em outubro de 2019.