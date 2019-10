Steven Universo ganha nova abertura para a 6ª e última temporada

A Cartoon Network divulgou nesta sexta-feira (4) a nova abertura de Steven Universo. A animação segue para a sexta e última temporada, alcançando sucesso entre o público infantil e adulto. Para essa nova fase, contudo, a série ganha novo título, sendo chamada "Steven Universe Future", acrescentando o termo "futuro" ao nome original. A divulgação da nova abertura aconteceu durante a New York Comic Con 2019.

Criada por Rebecca Sugar, que também trabalhou com "Hora de Aventura", outra animação popular da Cartoon Network, a história da animação segue o apresentado no filme recém-lançado do personagem. Steven aparece já com 16 anos, e permanece ao lado da melhor amiga, Connie, e das Cristal Gems Garnet, Ametista e Pérola, grupo que agora também conta com Bismuto, Peridot e Lápis Lazuli.

Ainda não há detalhes para a nova trama e nem a data de lançamento oficial no Brasil.