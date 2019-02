Spike Lee fica revoltado com vitória de 'Green Book'

Spike Lee conquistou seu primeiro Oscar no último domingo, 24, por melhor roteiro adaptado com o filme Infiltrado na Klan. No entanto, o diretor de 61 anos parece não ter ficado feliz com a vitória de Green Book como melhor filme.

De acordo com o repórter Andrew Dalton, da Associated Press, "Spike Lee estava visivelmente bravo quando Green Book foi anunciado como melhor filme no Oscar, balançando seus braços em desgosto e aparentemente tentando sair do Dolby Theatre antes de ser impedido na porta. Ele retornou ao seu assento quando os discursos acabaram".

Apesar da derrota na categoria de melhor filme, o diretor comemorou a conquista da estatueta por melhor roteiro adaptado. No Instagram, ele compartilhou uma foto com o tênis que usava na premiação, o troféu e os anéis com a palavra "love" (amor, em português) que usava nas mãos.