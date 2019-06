'Sou a mulher mais feliz do mundo', diz Marília Mendonça após confirmar gravidez

Marília Mendonça, 23, usou as redes sociais na noite deste sábado (22) para comentar sobre a gravidez do primeiro filho dela com o namorado, o cantor e compositor Murilo Huff, 23.



"Eu sou a mulher mais feliz do mundo", escreveu a cantora sertaneja em seu perfil no Twitter. A publicação foi feita quase na mesma hora em que ela era recebida por fãs no saguão do Aeroporto de Petrolina. Mendonça foi uma das atrações deste sábado do São João de Petrolina.



Em maio deste ano, Marilia Mendonça e Murilo Huff assumiram o namoro. A cantora sertaneja estava solteira desde agosto de 2017, quando seu noivado com o empresário Yugnir Ângelo chegou ao fim.





No Dia dos Namorados, Marília Mendonça publicou um texto dedicado a Huff. "Feliz vida pra nós. Feliz vida por tudo que passamos pra estar aqui. Feliz vida por tudo que ensinamos e aprendemos", escreveu a artista em meio a uma longa declaração.





Huff é mais conhecido dentro do universo sertanejo por suas composições, que já foram cantadas por Lucas Lucco, Maria Cecília e Rodolfo, Michel Teló, Maiara e Maraisa, Naiara Azevedo e, claro, por Marília Mendonça.



Inclusive, Marília Mendonça e Murilo Huff gravaram uma música juntos chamada "Dois Enganados". A faixa faz parte do álbum de Huff, "Pra Ouvir Tomando uma, Vol. 1". No início deste mês, ele publicou uma foto ao lado de Marília em seu perfil do Instagram. Na legenda, elogiou muito o talento dela, sinalizando que trabalham em outros projetos juntos.