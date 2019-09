Sorvete em Fortaleza: 9 lugares para conhecer e provar sabores inusitados

Seja de frutas, de chocolate ou de sabores mais exóticos, o sorvete continua sendo uma das sobremesas favoritas do brasileiro e hoje o dia é especial: o Dia Nacional do Sorvete é comemorado no dia 23 de setembro de 2019.

Apesar de a data ter sido criada com o objetivo de celebrar o início das temperaturas mais altas, em Fortaleza o clima para sorvete é durante todo o ano. O Verso selecionou alguns lugares na capital para saborear a iguaria. Confira!

1. Sorveteria 50 Sabores: 130 opções para todos os gostos

Apesar do nome, a 50 Sabores oferece mais de 130 opções Divulgação

Empreendimento do casal Raimundinho e Nelsa, a empresa começou com o nome de Sorveteria Tropical, em 1975. O destaque ficou na forma diferenciada de atender os clientes, que recebeu o nome de “estilo seu Raimundinho de atendimento” e está presente até hoje.

Depois da morte do fundador, Dona Nelsa continuou o negócio ao lado do filho Simão, encarregado da expansão da empresa, e assim, o nome mudou para 50 sabores. Hoje, as opções passam de 130.

A iguaria, tanto de Fortaleza como das franquias de fora da cidade, é feita de forma artesanal, não têm gordura hidrogenada e é produzida a partir de frutas, tudo isso com a supervisão da Dona Nelsa.

Dentre os mais pedidos estão o Qualquer Coisa e o Tô Pensando, nomes inspirados na descontração cearense e nos próprios clientes, ao não saberem escolher um sabor. As opções regionais também não ficam de fora. Os principais são crocante de castanha, bacuri, murici e cajá.

Nas linhas especiais estão as versões sem glúten, sem lactose e dietéticos. Os montados são manipulados para além do doce, com acréscimo de outros ingredientes, como é o caso do Charlotte, baseado na sobremesa, proporciona uma experiência que lembra a formação original.

Os sorvetes são vendidos nos tamanhos simples, por R$ 16,00, duplo, por R$ 21,00 e o adicional, por mais R$ 3,00, dando aos clientes a opção de dividir o tamanho duplo com um amigo.

Serviço:

Bairros Meireles, Mucuripe, Fátima, Monte Castelo e nos shoppings Iguatemi, Del Paseo, RioMar Fortaleza e Parangaba.

Telefone: 3077.9400

2. Trevo: taça da felicidade e 60% a menos gordura

Na Trevo, os sorvetes ganham diferentes combinações, como na Taça da Felicidade Reprodução / Instagram

A primeira loja abriu em 2014 como a realização de um sonho da proprietária Valéria Barros. A empresária estudou o mercado e viu que as gelaterias estavam na moda no Brasil. Após se aperfeiçoar com cursos no exterior, Valéria iniciou a produção com a proposta de gelatos 100% italianos.

A fabricação envolve uma máquina italiana, produção diária e artesanal, sem conservantes e aromatizantes, além de ter 60% a menos de gordura.

Os lançamentos semanais reservam os sabores mais diferentes da marca. Segundo a empresária, exemplos de sorvetes que já estiveram nesse cardápio são chocolate com pimenta, gelatos salgados e paçoquita com caramelo salgado. Os gelatos dessa categoria ficam disponíveis durante uma semana.

Os preferidos dos clientes são o Trevo, creme italiano branco com 3 trufas nas versões amarga, ao leite e branca, e o Avalanche, criado por Valéria, que leva creme com leite condensado cozido ao banho-maria e sucrilhos.

A taça da felicidade é a sobremesa principal e estará sendo vendida por R$ 29,90 hoje, com R$10,00 de desconto. Os outros sorvetes estão à venda a partir de R$ 10,00.

Serviço:

Bairros Meireles, Parque Araxá e Cambeba

Endereço: Av. Pedro Lazar, 732, Cambeba

Telefone: 99794.0219

3. Sorvete da Reserva: apenas ingredientes naturais

O sorvete da Reserva traz a sustentabilidade no DNA Reprodução / Instagram

Fruto de um desejo pessoal de Mirela Montenegro, aliado à produção de frutas orgânicas da Reserva Pedrinhas, de propriedade de seu sogro, o Sorvete da Reserva surge com o propósito de fazer um sorvete vegano e orgânico.

Um dos principais motes do Sorvete da Reserva é a sustentabilidade e o fortalecimento da agricultura familiar. Para isso, Mirela e Pedro utilizam apenas ingredientes naturais, que vem tanto da Reserva Pedrinhas, como de outros produtores locais de Ibiapaba, Beberibe e Guaramiranga.

Outro grande diferencial do negócio é sua embalagem. O copinho em que o sorvete é servido é compostável, 100% biodegradável e comestível, feito de fécula de mandioca e fibra de cevada.

Dentre os sabores mais consumidos estão o de castanha crocante, manga com gengibre e coco com geléia de morango. Os sorvetes são vendidos em três tamanhos, simples, duplo e triplo, e custam R$ 10, R$ 14 e R$ 18, respectivamente.

Serviço:

Endereço: Rua Torres Câmara, 100, Aldeota

Telefone: 3045.6987

4. Sorveteria Juarez, o clássico

A produção da sorveteria não tem emulsificantes nem gordura hidrogenada Rodrigo Gadelha

Criada por João Juarez Albuquerque, ou Seu Juarez, como ficou conhecido, a sorveteria faz parte da história da capital cearense, com seus sabores característicos e uma nostalgia afetuosa. Segundo seu filho, Espedito Albuquerque, que é quem toca o negócio atualmente, o carro-chefe da casa é o sorvete de tangerina, seguidos dos de tapioca, castanha e sapoti.

Os sorvetes são vendidos em dois tamanhos: simples, por R$ 9, e duplo, por R$ 13. Além de ser feito direto da fruta, o sorvete do Juarez conta com uma produção sem emulsificante, gordura hidrogenada, ovo e trigo. São oferecidos ainda sabores sem lactose, como os de abacaxi e de manga.

Serviço:

Endereço: Av. Barão de Studart, 2023, Aldeota

Telefone: 3244.3848

5. Gelato & Grano: sabores regionais e opções para quem tem restrição

A gelateria surgiu em Jericoacoara Reprodução / Instagram

Vinda da Praia de Jericoacoara, a Gelato & Grano surgiu com o objetivo de oferecer um produto artesanal que agradasse até o paladar mais rebuscado. Entre pesquisas, consultorias e investimentos, a gelateria hoje está em Fortaleza, Teresina e João Pessoa.

Os sabores mais procurados se dividem entre o regional - bacuri e castanha de caju - e o tradicional italiano, sorvete de pistache. Pensando no grande número de pessoas que hoje adotam dietas restritivas, a Gelato & Grano oferece todos os dias opções diet, sem glúten e sem lactose.

Os preços variam de R$ 12 a R$ 19.

Serviço:

Endereço: Av. Monsenhor Tabosa, 1717, Meireles

Telefone: 99965.3108

6. Belluci Gelateria: sabores exóticos

Na Belucci, você pode experimentar o brioche recheado com gelato Reprodução / Instagram

A história da Belluci Gelateria é também a história de amor dos proprietários, Afra e Andrea Belluci, que se conheceram na Europa e resolveram trazer um produto que conectasse a tradição e a produção italiana: um gelato natural e sem a utilização de produtos industrializados.

Todo o processo de produção passa pelo casal, que já estão há cinco anos no mercado desorvete na cidade. Com o principal objetivo de manter o respeito pela matéria-prima, a Belluci ficou conhecida pelos seus sabores, sejam eles tradicionais, como o de pistache, sejam exóticos e exclusivos, como o de caramelo com flor de sal marinho.

Dentre os demais sabores, os gelatos de romeu e julieta e de chocolate orgânico tambémse destacam. A gelateria ainda oferece uma linha especial feita com leite de castanha e adoçada com xilitol. Os copinhos são oferecidos em três tamanhos (pequeno, médio e grande) e custam entre R$13 e R$18.

Serviço:

Endereços: Rua Frederico Borges, 624, Meireles | Shopping Iguatemi

Telefone: 3039.7719 | 3038. 7719

7. Sorvetes Pardal, do Rio do Grande do Norte

A Pardal oferece sorvetes e picolés de vários sabores Divulgação

Com início em 1990, Joselma Oliveira começou a trabalhar com picolés caseiros no Rio Grande do Norte. Em 1994, a empreendedora chegou a Fortaleza e o negócio começou a ser indicado pelo famoso boca-a-boca.

Francisco, marido de Joselma, foi quem criou o formato cônico da marca e, na época se intitulou de Professor Pardal, personagem da Disney, com o intuito de atrair as crianças. A proprietária se identificou com o nome Pardal por lembrá-la um pássaro livre e que gosta de viver em comunidade.

Nos diferenciais da marca estão a menor injeção de ar dentro dos sorvetes, o funcionamento com 100% de energia solar até o fim do ano, o tratamento e reaproveitamento da água e a separação de papelão, plástico e vidro para reciclagem.

O picolé de castanha já era o carro-chefe e ganhou ainda mais destaque após ser vendido também em potes. Banana, abacaxi, creme com passas, nata goiaba e doce de leite compõem os sabores regionais. O preços vão de R$ 2,00 a R$ 17,00.

Serviço:

Bairros Aldeota, Dionísio Torres, Papicu, Meireles, Benfica, Farias Brito, Lagoa Sapiranga, Jardim América, Fátima, Parangaba, Cidade dos Funcionários, Eusébio e Messejana

Endereço: Rua Manoel Gouvêia, 70, Tamatanduba, Eusébio

Telefone: 3260-3473

8. Benévolo Café e Gelato: produção mais artesanal

O gelato da Benévolo vem com uma proposta mais natural Divulgação

Com uma proposta mais artesanal, o gelato da Benévolo é produzido com menos ingredientes industrializados e menos gordura do que os sorvetes convecionais. A gelateria e cafeteria surgiu há pouco mais de dois anos e é um local com proposta de fazer o cliente se sentir em casa.

"A gente produz nosso próprioo gelato, com base na receita italiana, com uma produção mais artesanal", explica o proprietário Jefferson Deywis.

A ideia é também trabalhar com ingredientes frescos, evitando o uso de sucos em polpa e preferindo frutas da estação.

De acordo com Jefferson, surgiu como um local em que ele pudesse ajudar a comunidade em geral, empregando e gerando renda.

Entre os sabores que mais saem estão os de chocolate e suas variações, castanha, morango e pistache. Os preços variam entre R$ 12 a R$ 17.

Serviço:

Bairros Centro, Meireles e Parque Manibura.

Endereço: Rua Ana Bilhar, 1083, Meireles

Telefone: 3242.4464

9. San Paolo: entre sabores e misturas

A San Paolo é conhecida por misturar seus gelatos a outros ingredientes em uma pedra de mármore resfriada. Reprodução/Instagram

Hoje com uma rede de 10 lojas em quatro estados, a San Paolo consegue juntar sabor, qualidade e inovação em seu produto.

Conhecida por misturar os sorvetes a outros ingredientes em uma pedra de mármore resfriada, a gelateria une a ideia americana, a técnica italiana e os sabores brasileiros para se destacar no mercado.

Dentre os gelatos mais pedidos estão os de leite ninho, biscoito e farinha láctea. Já dentre os ingredientes utilizados nas misturas, se destacam o morango, brownie e brigadeiro de colher.

A San Paolo conta ainda com opções diet e sem lactose, para agradar a todos os públicos. Os gelatos variam entre R$ 10 e R$ 19.

Serviço:

Bairros Parque Manibura, Presidente Kennedy, Farias Brito, Edson Queiroz, Varjota e Meireles.

Endereço: Av. Desembargador Moreira, 560, Meireles

Telefone: 3085.7516